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В Слуге народа сказали, останется ли Аваков в новом Кабмине

В Слуге народа сказали, останется ли Аваков в новом Кабмине - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 11:21

Руководитель штаба партии Слуга народа, говоря о том, сохранит ли свою должность глава МВД, сказал: "Это политика – надо все допускать"

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко не исключает, что министр внутренних дел Арсен Аваков может остаться в новом Кабмине. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что Аваков может остаться в следующем составе Кабмина, Корниенко сказал: "Это политика – надо все допускать".

Комментируя возможную ситуацию, что если избранный премьер-министр подаст на рассмотрение кандидатуру Авакова, будет ли Слуга народа ее поддерживать, Корниенко уточнил: "Слуга народа – не знаю, я же не могу говорить за фракцию. Это все нужно рассматривать сквозь призму оценки плюсов и минусов того, что сделано. Была объективно проведена реформа патрульной полиции. Она сейчас по-другому работает. Мы просто сейчас уже не помним, как были те "менты" и как они "сбивали" по двадцатке с бабушек в переходах, где они торговали".

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Слуга народа арсен аваков игорь коломойский Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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