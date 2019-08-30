Под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун: видео

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"Не расстраивайтесь, посты в Facebook будут три раза в день", - сказала она

Под здание Минздрава пришли люди, чтобы поблагодарить за работу и. о. министра здравоохранения Уляну Супрун. В ходе продолжительного общения она рассказала о своих дальнейших планах.

Супрун и ее заместителей собравшиеся приветствовали аплодисментами и криками "Спасибо".

Она сказала, что будет писать книгу о событиях в Украине последних трех лет, а также продолжать заниматься трансформацией системы здравоохранения. В частности, по ее словам, в стране не хватает аналитических центров в этой сфере.

"Не расстраивайтесь, посты в Facebook будут три раза в день", - сказала Супрун, чем вызвала смех присутствующих. Она отметила, что это ее личная страница, которую она ведет независимо от работы в Минздраве.

Супрун рассказала, что ее преемница Зоряна Скалецкая уже была в министерстве. Супрун ввела ее в курс дел. С понедельника она приступает к работе.

"От нее мы услышали, что она поддерживает произошедшие изменения", - сказала Супрун.

Вчера депутаты нового созыва парламента проголосовали за увольнение Супрун и назначение на должность главы Минздрава Зоряны Скалецкой

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Теги: минздрав, Уляна Супрун, Зоряна Скалецкая
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