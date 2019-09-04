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Кабмин принял окончательное решение о судьбе Супрун

Кабмин принял окончательное решение о судьбе Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 15:37

Увольнение бывшей и.о. министра здравоохранения премьер-министр Алексей Гончарук призвал не считать политическим

Кабмин уволил по собственному желанию заместителей министров из предыдущего состав правительства, в том числе Уляну Супрун. Заместители министра финансов сохранили свои должности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина.

По его словам, сегодняшнее заседание было посвящено в основном кадровым вопросам.
"Мы уволили большое количество заместителей министров, которые работали в прошлом правительстве. Это не какой-то конфликт, это нормальный процесс", - сказал он.
Также был переназначен ряд заместителей министра финансов. "Мы доверяем этой команде и намерены с ней работать дальше", - отметил премьер.

Гончарук отдельно прокомментировал увольнение Супрун: "Это не какое-то особо политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр - он будет формировать себе новую команду, поэтому старые заместители увольняются. Уляна Супрун осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому решение было принято. По собственному желанию они все ушли", - сказал он.

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Уляна Супрун
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