Кабмин принял окончательное решение о судьбе Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабмин уволил по собственному желанию заместителей министров из предыдущего состав правительства, в том числе Уляну Супрун. Заместители министра финансов сохранили свои должности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина.

По его словам, сегодняшнее заседание было посвящено в основном кадровым вопросам.

"Мы уволили большое количество заместителей министров, которые работали в прошлом правительстве. Это не какой-то конфликт, это нормальный процесс", - сказал он.

Также был переназначен ряд заместителей министра финансов. "Мы доверяем этой команде и намерены с ней работать дальше", - отметил премьер.

Гончарук отдельно прокомментировал увольнение Супрун: "Это не какое-то особо политическое увольнение. Это просто технически меняется команда в министерстве. Зашел новый министр - он будет формировать себе новую команду, поэтому старые заместители увольняются. Уляна Супрун осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому решение было принято. По собственному желанию они все ушли", - сказал он.

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