В новом руководстве Минздрава озвучили свои претензии к Супрун

Андрей Гук (скриншот с видео)

Советник нового министра здравоохранения Андрей Гук заявил, что основными недостатками работы экс-руководителя Минздрава Уляны Супрун были "недостаточная коммуникация", а также то, что, по его словам, из Украины за пять лет выехало много медсестер. Об этом Гук сказал в эфире радио НВ.

Журналист задал вопрос, что именно из сделанного Супрун вызывает критику нового руководства Минздрава.

"Все-таки госпожа Супрун родилась в США, она выросла в той культуре, она бесспорно украинка, и это нам показало, что есть определенный коммуникационный барьер. Думаю, большинство проблем, которые были, это из-за недостаточной коммуникации и из-за недостаточной толерантности друг к другу…" – сказал Гук.

Он считает, что сегодня медицина в Украине никого не удовлетворяет.

"Медицина, которая была, даже речи нет, что она кого-то удовлетворяла, пациентов или медработников. Это большое количество медицинских сестер, которые массово за пять лет покинули Украину. Это был основной негатив, который показал, что что-то не работает", - сказал советник.

По его словам, сейчас за коммуникацию в Минздраве будет отвечать советник Дмитрий Раимов.

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