В Нацслужбе здоровья рассказали, какая медпомощь будет бесплатной

Олег Петренко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По программе медицинских гарантий в 2020 году украинцы будут иметь возможность получить бесплатное лечение инсульта, инфаркта и помощь при родах. Об этом на пресс-конференции во Львове 10 сентября сказал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко, сообщает пресс-служба НСЗУ.

НСЗУ будет платить учреждениям здравоохранения 8500 грн за роды, 19500 грн за лечение одного инсульта, 15800 грн за лечение инфаркта.

Вообще в программу медицинских гарантий, по словам Петренко, войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медпомощи, а также экстренной, паллиативной медпомощи и реабилитации.

Однако четкий перечень бесплатных медуслуг для украинцев будет известен после утверждения госбюджета на 2020 год, отметил Петренко.

Услуги специализированной медпомощи по этой программе можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача, рассказал Петренко.

Без направления специализированную медпомощь, по его словам, можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу.

Читайте также: Медреформа: в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи