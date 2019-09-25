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Институт рака. Подозреваемых врачей взяли под стражу

Институт рака. Подозреваемых врачей взяли под стражу - Фото
Фото: depositphotos.com
25.09.2019, 21:37

С альтернативой внесения залога в 160 тыс. грн

Голосеевский райсуд Киева по ходатайству прокуратуры постановил взять под стражу с альтернативой внесения залога в 160 тыс. грн должностных лиц Национального института рака (НИР), которые подозреваются в завладении средствами онкобольных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В прокуратуре напоминают, что в ходе досудебного расследования было установлено, что заведующий поликлиническим отделением НИР вместе с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.

Отмечается, что сейчас в уголовном производстве установлено семеро потерпевших, у которых медики требовали вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, чем нанесли материальный ущерб на сумму около 40 000 грн.

В прокуратуре пишут, что должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенном повторно.

Прокуратура Киева решает вопрос по апелляции на решение суда в части размера залога с предложением установления залога в размере 500 тыс. грн.

Кроме того, досудебное расследование проверяет сведения о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального института рака и принимает меры по установлению других потерпевших.

19 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила , что после коррупционного скандала в Национальном институте рака пройдет внеплановый аудит. 

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Институт рака коррупция
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