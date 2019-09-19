После коррупционного скандала в Институте рака пройдет аудит

После коррупционного скандала в Национальном институте рака пройдет внеплановый аудит. Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Только что подписала приказ о проведении внепланового аудита в Нацинституте рака", - написала она.
Министр встретилась с журналисткой Яниной Соколовой, которая одна из первых сообщила о ситуации и "почувствовала лечение в институте на себе".
"Далее я получила сообщения от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев, увидела "кино". Ужасное и унизительное для всего медицинского сообщества", - заявила министр.
Скалецкая сообщила, что ждет "детальный и объективный отчет" о проведенном аудите до 8 октября.
"Со стороны Министерства здравоохранения, в случае выявления и подтверждения злоупотреблений, на жесткие управленческие решения долго ждать не придется", - резюмировала министр.
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