После коррупционного скандала в Институте рака пройдет аудит

Зоряна Скалецкая (скриншот из стрима Радио Свобода)

После коррупционного скандала в Национальном институте рака пройдет внеплановый аудит. Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Только что подписала приказ о проведении внепланового аудита в Нацинституте рака", - написала она.

Министр встретилась с журналисткой Яниной Соколовой, которая одна из первых сообщила о ситуации и "почувствовала лечение в институте на себе".

"Далее я получила сообщения от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев, увидела "кино". Ужасное и унизительное для всего медицинского сообщества", - заявила министр.

Скалецкая сообщила, что ждет "детальный и объективный отчет" о проведенном аудите до 8 октября.

"Со стороны Министерства здравоохранения, в случае выявления и подтверждения злоупотреблений, на жесткие управленческие решения долго ждать не придется", - резюмировала министр.

16 сентября экс-руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против бывших должностных лиц министерства.

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