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После коррупционного скандала в Институте рака пройдет аудит

После коррупционного скандала в Институте рака пройдет аудит - Фото
Зоряна Скалецкая (скриншот из стрима Радио Свобода)
19.09.2019, 13:44

17 сентября прокуратура Киева опубликовала видео, на котором, по версии следствия, врачи из Института рака вымогают деньги у онкобольных пациентов

После коррупционного скандала в Национальном институте рака пройдет внеплановый аудит. Об этом сообщила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

"Только что подписала приказ о проведении внепланового аудита в Нацинституте рака", - написала она. 

Министр встретилась с журналисткой Яниной Соколовой, которая одна из первых сообщила о ситуации и "почувствовала лечение в институте на себе".

"Далее я получила сообщения от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев, увидела "кино". Ужасное и унизительное для всего медицинского сообщества", - заявила министр.  

Скалецкая сообщила, что ждет "детальный и объективный отчет" о проведенном аудите до 8 октября.

"Со стороны Министерства здравоохранения, в случае выявления и подтверждения злоупотреблений, на жесткие управленческие решения долго ждать не придется", - резюмировала министр.   

Смотрите также: Прокуратура показала, как в институте рака вымогают деньги: видео

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