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ГБР открыло дело "против Минздрава" - Супрун

ГБР открыло дело "против Минздрава" - Супрун - Фото
Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 17:57

В ГБР пообещали предоставить комментарий по этой информации позже, но потом перестали отвечать на звонки

Госбюро расследований открыло уголовное производство против бывших должностных лиц Минздрава за невыполнение решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца. Об этом экс-руководитель ведомства Уляна Супрун написала в Facebook.

"ГБР открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда о (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора медуниверситета им. Богомольца", - написала бывшая руководитель Минздрава.

По ее словам, восстановление в должности через суды – "последовательная стратегия борьбы бывшей ректорши за свое насиженное место".

Супрун напомнила, что история с увольнениями и восстановлениями Амосовой тянется уже полтора года, и все это время шли суды с участием Минздрава.

Однако сейчас, по словам Супрун, удалось достичь справедливости – в университете состоялось голосование за нового ректора. Больше всего голосов получил Юрий Кучин.

В ГБР корреспонденту LIGA.net пообещали предоставить комментарий по этой информации позже, но потом перестали отвечать на звонки.

В январе 2019 года Минздрав сообщал, как Амосова со своими сторонниками штурмовали вход в админздание университета после ее увольнения.

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екатерина амосова Уляна Супрун дело гбр
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