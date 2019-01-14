Минздрав: Медуниверситет штурмуют люди Амосовой - видео

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Как сообщает Министерство здравоохранения, экс-ректор Екатерина Амосова и ее сторонники пытаются попасть в административный корпус медуниверситета

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К административному зданию Национального медицинского университета им. Богомольца пришли десятки людей, которые штурмуют вход в помещения.

"Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет", - пишет Министерство здравоохранения у себя в Facebook.

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В ведомстве подчеркивают, что такая попытка вторжения является противозаконной, и уточняют: Амосову ознакомили с приказом об увольнении еще 10 января. Никаких полномочий сейчас у нее нет.

Позже министр Ульяна Супрун сообщила, что полиция вывела из помещения сторонников Амосовой. По имеющимся данным, планируется еще один штурм.

11 января сообщалось, что Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ. Она, в частности, уволена из-за нарушений в финансово-хозяйственной деятельности университета и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что фактически блокировало работу университета.

22 декабря суд принял постановление, согласно которому приостановил приказ Минздрава об увольнении Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора.

Осенью прошлого года МОЗ сообщил, что из медуниверситета пропали 30 ключевых документов, что сделало невозможным функционирование вуза.

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Теги: НМУ, екатерина амосова, МОЗ, богомольца
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