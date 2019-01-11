Скандального ректора Амосову уволили в третий раз

Екатерина Амосова (фото - скриншот видео)

Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

8 января МОЗ в третий раз разорвал контракт с Амосовой в связи с тем, что она не выполнила законные требования Государственной аудиторской службы.

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Амосова, в частности, уволена из-за нарушений в финансово-хозяйственной деятельности университета и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что фактически блокировало работу университета.

22 декабря Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ Министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора.

Осенью прошлого года МОЗ сообщил, что из медуниверситета пропали 30 ключевых документов, что сделало невозможным функционирование вуза.