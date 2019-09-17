Прокуратура показала, как в институте рака вымогают деньги: видео

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Заведующий и врач, по версии следствия, вымогали у пациентов деньги за бесплантные медикаменты

Прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, которые, по версии следствия, причастны к завладению средствами онкобольных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там говорят, что заведующий и врач создали условия, при которых пациенты не имели возможности получить бесплатную медпомощь.

В прокуратуре говорят, что злоумышленники убеждали пациентов, что количество бесплатных препаратов ограничено, поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 грн за один курс химиотерапии.

Кроме того подозреваемые давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, отметили в прокуратуре.

Сейчас в этом деле установлены семеро потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 грн.

Заведующему и врачу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 184 (Нарушение права на бесплатную медпомощь) и ч. 3 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК.

Также следователи проверяют сведения о нарушениях при проведении закупок медпрепаратов должностными лицами Национального института рака.

Вчера экс-руководитель Минздрава Уляна Супрун заявила, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против бывших должностных лиц министерства.

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Теги: коррупция, Институт рака, взятка, медицина
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