Сверхмассивная черная дыра захватила в гравитационный плен группу галактик – видео

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У астрономов до недавнего времени не было внятного объяснения существования подобных поистине экстремальных систем

На заре Вселенной, спустя всего 900 млн лет после Большого взрыва, ученые обнаружили шесть галактик в гравитационном плену у сверхмассивной черной дыры (ЧД). Поскольку эти объекты чрезвычайно удалены от нас, мы видим их такими, какими они были миллиарды лет назад, пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории.

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Астрофизики впервые видят столь тесную группу галактик в столь раннюю эпоху. Ученые до недавнего времени не могли адекватно объяснить, откуда могло взяться столько “пищи", чтобы ЧД за столь короткое время выросла до таких размеров.

Вероятно, пишут они, ЧД могут быстро расти внутри крупномасштабных паутинообразных структур, "питаясь" содержащимся в них большим количеством газа.

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Все шесть галактик лежат внутри космической газовой "паутины", которая простирается на расстояние, более чем в 300 раз превышающее размеры нашей галактики Млечный Путь. Потоки газа питают как звездообразование, так и центральную ЧД с массой в 1 млрд солнечных масс.

Что до образования самой "паутины", то астрономы считают, что все дело в гигантском гало темной материи. Видимо, на заре Вселенной огромные области невидимого вещества притягивали большие массы газа, и вместе с темной материей этот газ формировал такие структуры, внутри которых могли эволюционировать галактики и черные дыры.

Эта ЧД с аккреционным диском – квазар SDSSJ103027.09+052455.0. Оригинал статьи об открытии, сделанном при помощи Очень большого телескопа (VLT), опубликован в журнале Astronomy & Astrophysics Letters.

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Теги: наука, астрономия, открытие, черная дыра, гравитация, астрофизика
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