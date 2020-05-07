Открытие. Совсем рядом с нами в космосе "спит" черная дыра – она небольшая

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У совершенно невидимого объекта - две звезды-компаньонки, которые видны невооруженным глазом. Именно они выдали присутствие черной дыры.

Всего в 1000 световых лет от Земли – рядом по космическим меркам – обнаружена черная дыра. Это рекордно близкий к Солнечной системе такой объект из известных науке, пишет в журнале Astronomy & Astrophysics группа астрономов Европейской южной обсерватории (ESO) и других институтов.

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Тройная система HR 6819 в направлении созвездии Телескопа, куда входит черная дыра, настолько близка, что в южном полушарии Земли ее звезды можно разглядеть на темном безоблачном небе невооруженным глазом.

Наличие там черной дыры ученые доказали, отслеживая движения ее двух звезд рядом: одна из них обращалась вокруг невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой тесной пары.

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Вычислена масса объекта - как четыре наших Солнца. Он "спящий" - не взаимодействует активно с окружением и не выдает себя рентгеновским излучением, и поэтому реально "черный", фактически невидимый.

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По мнению авторов исследования, подобных систем так близко от Солнца и даже ближе может быть множество ("сотни миллионов в Млечном Пути"), просто пока они еще не открыты, и ученым известно лишь несколько десятков.

"Находя и исследуя такие системы, можем многое узнать об образовании и эволюции редких звезд, которые начинают жизнь с массами более 8 солнечных, а заканчивают ее взрывом сверхновой, после которого остается черная дыра", - пишут исследователи.

Для сравнения: диаметр нашей Галактики - около 100 000 световых лет.

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Теги: наука, космос, исследование, астрономия, открытие, eso, черная дыра
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