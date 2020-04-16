Правоту Эйнштейна доказал "танец" звезды около сверхмассивной черной дыры: видео

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Скопление звезд вокруг черной дыры в центре Млечного Пути – уникальная лаборатория для проверки физических законов на экстремальных примерах тяготения

Впервые установлено, что звезда, которая обращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, двигается точно так, как и должна по общей теории относительности Эйнштейна. Об открытии сообщила группа астрономов, которая наблюдала за космической механикой при помощи VLT – Очень Большого Телескопа в Чили.

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Если бы звезда (обозначенная на схемах как S2) у черной дыры Стрелец A* двигалась в соответствии с теорией гравитации Ньютона, ее траектория была бы эллиптической, а не "розеткой", как в реальности.

Звезда совершает один оборот по орбите за 16 лет, и в мае 2018-го она прошла "очень близко" к черной дыре: менее чем в 20 млрд км. В точке наибольшего сближения S2 несется на скорости почти 3% от скорости света.

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"ОТО Эйнштейна предсказывает, что орбита объекта в поле тяготения другого объекта не замкнута (как в случае ньютоновского тяготения), а прецессирует в плоскости орбиты в направлении движения, то есть положение точки ее наименьшего удаления от черной дыры с каждым оборотом меняется", - пишут ученые, которые изучали этот кейс 27 лет.

Таким образом, каждый следующий виток орбиты поворачивается по отношению к предыдущему на определенный угол, и все эти витки образуют что-то вроде розетки. ОТО точно предсказывает, как сдвигается орбита таких объектов.

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Ученые напомнили, что этот эффект впервые наблюдался на примере орбиты Меркурия вокруг Солнца.

На изображении ниже – симуляция орбит звезд рядом с черной дырой в центре Галактики. Нажмите, чтобы увеличить:

Открытие также в очередной раз доказало, что Sagittarius A* в 26 000 световых лет от Солнца – сверхмассивная черная дыра с массой в 4 млн солнечных масс.

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Теги: наука, космос, исследование, астрономия, галактика, звезда, млечный путь, черная дыра, стрелец а, траектория, гироскоп
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