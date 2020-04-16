Кандидат в "новый дом" человечества – в 2,8 квадрлн км: о планете Kepler-1649c

Kepler-1649c в представлении художника (иллюстрация — пресс-служба NASA)

Повторно проанализировав массив данных с орбитальной обсерватории Kepler, ученые Аэрокосмического управления США сообщили об открытии экзопланеты Kepler-1649c: по размерах она похожа на Землю и вращается вокруг своей звезды в так называемой зоне обитания – там, где на твердой поверхности планеты может быть жидкая вода.

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Предыдущий автоматизированный анализ данных с космического телескопа не нашел ничего, за что мог бы "зацепиться" алгоритм, но внимательные астрономы группы Kepler False Positive распознали обнадеживающие цифры. После повторной проверки они предположили, что Kepler-1649c – "самая похожая" на наш дом из всех планет-находок Kepler.

Объект находится в 300 световых годах от нас на орбите у красного карлика и получает примерно 75% от того света, который прогревает нашу планету. Планета всего в 1,06 раза больше Земли, а год там длится 19,5 наших суток.

Сравнение габаритов Земли и Kepler-1649c:

Данных об этом объекте немного: их почти нереально собрать при нынешнем уровне науки. Телескоп изучал информацию с этого звездного сектора в 2009–2013 годах.

В NASA не считают, что Kepler-1649c пригодна для потенциальной колонизации, но смотрят в будущее с оптимизмом: "Этот интригующий мир увеличивает наши надежды, что Земля-2 где-то находится среди звезд и ждет, когда ее отыщут".

А так, по мнению художника NASA, выглядит погожий вечерок на этой планете (кликабельно):

Есть и другие экзопланеты земного размера, вроде TRAPPIST-1f и Teegarden c, и земного температурного режима, как TRAPPIST-1d и TOI 700d. Но чтобы совпадали оба этих параметра – такого пока не было.

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Звезда Kepler-1649 – маленькая и относительно холодная. Красные карлики – самые распространенные звезды. Из-за низкой скорости нуклеосинтеза такие светила имеют очень большую продолжительность "жизни" (предполагается, до триллионов лет), и если на планете у красного карлика возникнет примитивная жизнь, шансы, что она разовьется, куда выше, чем у "недолговечных" звезд вроде Солнца.

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