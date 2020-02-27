Ученые назвали самый подходящий для жизни мир: он в 124 световых годах от нас

Экзопланета K2-18b в представлении художника (иллюстрация — cam.ac.uk)

Экзопланета K2-18b на орбите вокруг красного карлика в 124 световых годах от нас, которая в 2,6 раза по радиусу и в 8,6 раза по массе превосходит Землю, вероятно, имеет водяные океаны, а также атмосферу с умеренной температурой и давлением у твердой поверхности. Тамошние условия могут быть подходящими для зарождения и поддержания форм жизни, аналогичных земным, пишет группа астрономов из Кембриджского университета.

Еще осенью 2019 года в ее атмосфере нашли следы водяного пара, но какие условия на поверхности - и есть ли она вообще, в то время ученые не могли сказать.

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K2-18b классифицируется как суперземля по массе, однако слишком низкая средняя плотность говорит о том, что эта планета может быть мини-нептуном. Такой тип планет обычно обладает мощной водородной оболочкой над поверхностным водяным слоем, что, в свою очередь, окружает внутреннее ядро из силикатов и железа. Температура и давление под такой водородной "шубой" обычно слишком высокие для поддержания жизни земного типа.

В Кембридже провели компьютерное моделирование сценариев и теперь утверждают, что первоначальные опасения не подтверждаются: невзирая на габариты, водородный слой атмосферы у K2-18b, вероятно, на удивление тонкий, а содержание метана и аммиака - ниже ожидаемого.

Авторы исследования не утверждают, что обнаруженные факты можно связать с некими биологическими процессами на K2-18b. В будущем планету исследуют с помощью космических телескопов Джеймса Уэбба (запустят в 2021 году) и ARIEL (в 2028-м).

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