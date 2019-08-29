Свершилось. В США собрали телескоп Джеймс Уэбб за $10 млрд – фото

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Благодаря мощностям ультрасовременной космической обсерватории ученые надеются резко приблизиться к разгадкам многих тайн Вселенной

В Калифорнии впервые собрали воедино новую сверхсовременную орбитальную обсерваторию Аэрокосмического управления США, более известную как телескоп James Webb (в честь директора NASA с 1961 по 1968 годы Джеймса Уэбба). Нынешняя стоимость проекта — около $10 млрд.

Вчера механически соединили между собой две половины телескопа. Электропроводка между ними пока не подключена.

Сборочные работы проводились в ангаре компании Northrop Grumman в Редондо-Бич, США.

Космический телескоп им. Уэбба создается для наблюдения Вселенной в первую очередь в инфракрасном свете. У JWST весом 6,2 тонны будет телескоп-рефлектор системы Корша – ячеистое зеркало 6,5 м в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Фокусное расстояние - 131,4 м.

Зеркало скроют от инфракрасного излучения Солнца и Земли тепловым экраном: он не даст узлам JWST перегреваться.

Выведение JWST в космос на тяжелой ракете-носителе Ariane 5 запланировано на 30 марта 2021 года. Обсерваторию разместят на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля (1,5 млн км от Земли в противоположную Солнцу сторону). Срок работы составит не менее пяти лет.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — NASA):

Проект JWST постоянно сталкивался с задержками, которые выливались в увеличение бюджета (изначально стоимость была вдвое меньшей) и отсрочку более чем на семь лет. Проект ведут 17 стран во главе с США (NASA) и со значительным вкладом Европейского (ESA) и Канадского (CSA) космических агентств.

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Видео: Northrop Grumman

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Теги: nasa, космос, телескоп, JWST, Джеймс Уэбб
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