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28.03.2019, 07:18

Прорыв: ученые увидели планету с железными тучами и бурей - видео

Прорыв: ученые увидели планету с железными тучами и бурей - видео - Фото
Так, считает художник ESO, выглядит HR8799e

В атмосфере планеты HR8799e - облака железа, силикатная пыль, избыток окиси углерода и метан: там бушует гигантская буря

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Впервые в истории астрономы "напрямую", а не посредством вычислений и косвенных наблюдений, увидели планету не из Солнечной системы. Как пишет Европейская южная обсерватория, это произошло благодаря методу оптической интерферометрии: технологии, позволяющей создавать сверхтелескопы, комбинируя друг с другом несколько телескопов меньшего размера.

Открытую девять лет назад экзопланету HR8799e у молодой звезды в 129 световых годах от нас увидели на Очень Большом Телескопе-Интерферометре (VLTI), оборудованном приемником GRAVITY.

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Ученым удалось собрать и тщательно разделить свет от атмосферы планеты и от ее звезды.

Орбитальное движение вокруг HR8799:

Люди увидели на космическом объекте сложную атмосферу с железо-силикатными облаками, узнали ее состав, и выяснили, что там бушует буря планетарного масштаба. Атмосфера планеты содержит гораздо больше окиси углерода, чем метана.

"Условия на ее поверхности весьма негостеприимные: нерастраченная энергия ее образования и мощный парниковый эффект нагрели HR8799e до температуры около 1000°C", - пишут астрономы.

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HR8799e - типичный сверх-юпитер возрастом всего около 30 млн лет в созвездии Пегаса, который гораздо массивнее и гораздо моложе любой планеты у Солнца.

VLTI:

Новая техника наблюдений позволила получить подробнейший спектр беспрецедентного качества, вдесятеро более детальный, чем удавалось прежде. Она дает уникальные возможности для исследования характеристик многих известных экзопланет.

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Теги: космос, исследование, открытие, телескоп, eso, HR8799e
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