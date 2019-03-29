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29.03.2019, 07:35

В кадр попало редчайшее явление: самоуничтожение астероида - фото

В кадр попало редчайшее явление: самоуничтожение астероида - фото - Фото
Фото: NASA

Науке известны примерно 800 000 объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером; среди этого количества YORP-эффект происходит лишь у одного в год

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Астрономы наблюдают редчайшее явление: затяжной процесс распада астероида, известный как YORP-эффект. При нем ускоряется вращение объекта неправильной формы под действием солнечного света, пишет пресс-служба NASA.

Свет от звезды неравномерно нагревает поверхность астероида, из-за чего инфракрасное излучение с теплой стороны уносит и тепло, и импульс, что создает, казалось бы, небольшую силу. Но ее хватает, чтобы астероид начал вращаться немного быстрее. Когда центробежная сила начинает доходить до силы тяжести и превышает ее, астероид становится нестабильным: на поверхности в космос "сносит" пыль.

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Астероид Голт имеет размеры примерно 3,7 км в поперечнике, причем выделяется на фоне других аналогичных объектов тем, что имеет узкие кометоподобные пылевые хвосты. Это явление - свидетельство того, что астероид постепенно самоуничтожается, утверждают ученые.

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Один из хвостов - примерно 800 000 км в длину и 4800 км в ширину, другой - вчетверо меньше.

По оценкам, Голт раскручивается уже около 100 млн лет.

Астрономы предположили также, что в октябре 2018 года Голт был ударен меньшим астероидом примерно полукилометрового размера, после чего выброс породы в космос и сформировал ему "хвост". Хвост увидели только в январе - на предыдущих снимках его не было.

"Активных" астероидов найдено не больше дюжины.

(6478) Gault относится к семейству Фокеи - небольшой группе астероидов главного пояса; имеет орбиту с большой полуосью 2,31 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца). Находится в среднем в 344 млн км от нас.

Изучение нового состояния Голта стало возможным за счет мощностей орбитальной обсерватории "Хаббл" и группы наземных телескопов.

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Теги: космос, телескоп, астероид, hubble, разрушение
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