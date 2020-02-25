Что видели астронавты аварийного Apollo 13 в иллюминатор: визуализация от NASA

Исследовательская лаборатория NASA Центр космических полетов Годдарда показала визуализацию лунной поверхности в 4К-разрешении, в которой учтено множество различных деталей, собранных Lunar Reconnaissance Orbiter - зондом на орбите естественного спутника Земли.

LRO записывает и передает на Землю информацию - как фото, так и радарные данные, которые позволяют создать трехмерную компьютерную модель поверхности. Благодаря этому можно визуализировать любой объект или участок Луны с нужным освещением и тенями в любое время суток и из любого места.

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Как пишут в Аэрокосмическом управлении США, CGI-видео сформировано и выложено, "чтобы воссоздать некоторые из потрясающих видов Луны, которые астронавты "Аполлона-13" видели во время своего опасного путешествия вокруг темной стороны в 1970 году". Также изображена траектория обратного полета домой и то, как Луна выглядела в иллюминатор.

СПРАВКА. Apollo 13 - пилотируемый корабль, единственный из летавших к Луне, на котором в полете произошла серьезная авария. История полета показана в фильме "Аполлон-13" (1995). Экипаж: 42-летний Джеймс Лоуэлл, 38-летний Джон Суайгерт и 36-летний Фред Хейз. Успешное возвращение астронавтов было настоящим триумфом сверхнапряженной работы специалистов на Земле и экипажа.

NASA надеется вернуть человека на Луну – и основать там базу: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории SLS и окололунная пересадочная станция Gateway.

В конце 2019-го появилась информация, что в Конгрессе США хотят отложить старт программы Artemis на четыре года - и сконцентрироваться на освоении Луны, отправляя экипажи на спутник Земли по два раза в год.

отложить старт программы

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