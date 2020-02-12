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NASA ищет астронавтов для полета на Марс и Луну: требования

NASA ищет астронавтов для полета на Марс и Луну: требования - Фото
Фото - NASA
12.02.2020, 07:24

Сейчас у NASA 48 астронавтов, но для миссии Artemis, которая нацелилась на Марс и Луну, нужно еще больше

NASA объявили набор новых астронавтов для участия в программе Artemis, целью которой является достижение человеком поверхности Луны и Марса. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Заявки будут приниматься с 2 по 31 марта. Кандидат должен иметь американское гражданство, а также диплом магистра в области науки, техники, инженерии и математики.

Однако принять могут и без указанного диплома. Для этого необходимо два года проработать над кандидатской диссертацией в смежных областях науки, техники, техники или математики. Другая альтернатива – иметь степень доктора медицины или остеопатической медицины. Третья – прохождение курсов для летчиков-испытателей.

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Общее требование к кандидатам – иметь два года профессионального опыта или же 1000 часов налета на реактивных самолетах в качестве командира.

Подать заявку можно на www.usajobs.gov по хэштегу #BeAnAstronaut. Сначала кандидаты должны будут пройти онлайн-тестирование, которое может занять до двух часов. NASA рассчитывает набрать новых астронавтов к середине 2021 года.

Справка. По информации на сайте NASA, программа Artemis предусматривает полет на Луну в 2024 году. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс Луны. К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

  • 27 января появилась информация, что в Палате представителей Конгресса США планируют отложить старт программы Artemis на четыре года - и сконцентрироваться на освоении Луны, отправляя экипажи на спутник Земли по два раза в год.

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