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Трамп: США должны первыми поставить свой флаг на Марсе

Трамп: США должны первыми поставить свой флаг на Марсе - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
05.02.2020, 07:51

Президент США считает, что "Америка должна достичь судьбоносной черты - и быть в звездах"

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс утвердить финансирование программы Artemis (Артемида), которая должна стать первым шагом к полету американского экипажа на Марс. Транскрипция речи главы Соединенных Штатов была опубликована Vox.

"Я прошу Конгресс полностью утвердить финансирование программы Artemis, чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты. Это должно стать стартовой площадкой, чтобы Америка стала первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", - сказал он.

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Справка. По информации на сайте NASA, программа Artemis предусматривает полет на Луну в 2024 году. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс Луны. К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

  • 27 января появилась информация, что в Палате представителей Конгресса США планируют отложить старт программы Artemis на четыре года - и сконцентрироваться на освоении Луны, отправляя экипажи на спутник Земли по два раза в год.

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