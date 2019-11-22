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Американский ученый показал "доказательства" жизни на Марсе: фото

Американский ученый показал "доказательства" жизни на Марсе: фото - Фото
Марс (фото — пресс-служба NASA)
22.11.2019, 09:25

Профессор из американского штата Огайо считает, что на Марсе могут жить насекомые и змеи, однако коллеги ему не верят

На Марсе, возможно, существовали и продолжают существовать насекомые и змеи. Такую экзотичную гипотезу выдвинул профессор энтомологии университета Огайо Уильям Ромозер, передает Science Alert.

Ученый годами изучал фотокарточки, сделанные марсоходом Curiosity. По его словам, на многих фотографиях "видны насекомые" - их панцири, ноги, крылья, усики и сегментированные тела, которые выделяются на фоне грунта.

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Ромозер отбирал фотографии по нескольким критериям. Структуры на фото должны быть похожими на насекомых по форме, резко отличаться от окружающей породы, быть четкими, симметричными, сегментированными и повторяться.

Он также указывает на позы, которые якобы свидетельствуют о характерных движениях или способности летать. Кроме того, ученый отмечает на фото блестящие глаза как доказательство того, что насекомое или змея могут быть живы.

Однако открытие Ромозера скептически восприняли коллеги. Они считают, что ученому грезятся насекомые, хотя это просто камни, так как он 45 лет занимался их изучением – и теперь на подсознательном уровне ищет знакомые предметы там, где их нет.

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Фото: Фото: NASA/JPL; William Romoser/Ohio University

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Марс космос насекомые инопланетная жизнь уильям ромозер
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