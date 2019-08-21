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Официально. NASA полетит искать жизнь на спутнике Юпитера - фото

Официально. NASA полетит искать жизнь на спутнике Юпитера - фото - Фото
Фото: nasa.gov
21.08.2019, 10:20

Теперь ученые могут приступить к финальной стадии проектирования и строительству космического аппарата: правительство дало отмашку

Аэрокосмическое управление США дало согласие на реализацию миссии по поиску жизни на спутнике Юпитера Европе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте NASA.

В рамках миссии будет отправлен беспилотный аппарат к поверхности Европы, чтобы изучить океаны, которые, как предполагается, находятся там под покровом льда.

NASA попытается узнать, присутствуют ли на спутнике какие-либо формы жизни.

Фото: nasa.gov

"Мы все в восторге. Это решение приближает миссию Europa Clipper на один ключевой шаг ближе к раскрытию тайн мира Европы", - сказал руководитель научных миссий в NASA Томас Зурбухен.

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Старт миссии запланирован на 2025 год. Ожидается, что аппарат сделает не менее 45 витков на орбите 25х2700 км.

Ученые уже приступили к стадии финального проектирования, за которой последует строительство и испытание автоматической станции.

Справка. Европа – один из спутников Юпитера, который отличается от других наличием жидкой воды под слоем льда на поверхности. По предварительным подсчетам, на Европе вдвое больше воды, чем во всех океанах Земли. Проектирование миссии по изучению океанов Европы началось еще в 2009 году, однако утвердили миссию спустя 10 лет.

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nasa космос фото Европа юпитер внеземная жизнь
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