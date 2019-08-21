Официально. NASA полетит искать жизнь на спутнике Юпитера - фото

Фото: nasa.gov

Аэрокосмическое управление США дало согласие на реализацию миссии по поиску жизни на спутнике Юпитера Европе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте NASA.

В рамках миссии будет отправлен беспилотный аппарат к поверхности Европы, чтобы изучить океаны, которые, как предполагается, находятся там под покровом льда.

NASA попытается узнать, присутствуют ли на спутнике какие-либо формы жизни.

Фото: nasa.gov

"Мы все в восторге. Это решение приближает миссию Europa Clipper на один ключевой шаг ближе к раскрытию тайн мира Европы", - сказал руководитель научных миссий в NASA Томас Зурбухен.

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Старт миссии запланирован на 2025 год. Ожидается, что аппарат сделает не менее 45 витков на орбите 25х2700 км.

Ученые уже приступили к стадии финального проектирования, за которой последует строительство и испытание автоматической станции.

Справка. Европа – один из спутников Юпитера, который отличается от других наличием жидкой воды под слоем льда на поверхности. По предварительным подсчетам, на Европе вдвое больше воды, чем во всех океанах Земли. Проектирование миссии по изучению океанов Европы началось еще в 2009 году, однако утвердили миссию спустя 10 лет.

В середине 1990-х по данным зонда Galileo стало ясно, что под ледяной коркой поверхности Европы может скрываться океан.

В 2009 году о намерении искать жизнь на Европе заявили в России.

В 2011-м в NASA заявили, что нашли подледные океаны на Европе.

В 2015-м геологи из США и ФРГ в ходе исследований пришли к выводу о возможности жизни на Европе.

В 2015-м в NASA заявили о намерении направить к Европе зонд для поиска жизни.

В 2017-м астрономам удалось обнаружить на спутниках Юпитера и Сатурна целые океаны, которые, вероятно, скрываются под ледяной коркой.

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