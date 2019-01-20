Juno передала землянам снимок двух ураганов на Юпитере: фото

Фото: NASA

NASA опубликовало снимок поверхности Юпитера, на котором можно увидеть два больших урагана - Большое красное пятно и Овал ВА. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

Изображение было составлено землянами из снимков, которые прислала станция Juno ("Юнона"), изучающая системы Юпитера.

Реклама

Снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, когда расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тысяч км до 55,5 тысяч км.

Ураган Овал ВА образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. Ученые уверены, что Большое красное пятно было образовано вследствие аналогичного процесса несколько столетий назад.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

Нажмите, чтобы увеличить:

Фото: NASA

Юнону запустили 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers .

30 июля 2018 года NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени.