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20.01.2019, 08:59

Juno передала землянам снимок двух ураганов на Юпитере: фото

Juno передала землянам снимок двух ураганов на Юпитере: фото - Фото
Фото: NASA

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами

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NASA опубликовало снимок поверхности Юпитера, на котором можно увидеть два больших урагана - Большое красное пятно и Овал ВА. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства. 

Изображение было составлено землянами из снимков, которые прислала станция Juno ("Юнона"), изучающая системы Юпитера.

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Снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, когда расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тысяч км до 55,5 тысяч км.  

Ураган Овал ВА образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. Ученые уверены, что Большое красное пятно было образовано вследствие аналогичного процесса несколько столетий назад.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

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Фото: NASA 

Юнону запустили 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers .

30 июля 2018 года NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени. 

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Теги: nasa, космос, фото, станция, юпитер, юнона, juno
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