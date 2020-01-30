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Миллиардер передумал: никто из 28 000 девушек не полетит к Луне

Миллиардер передумал: никто из 28 000 девушек не полетит к Луне - Фото
Юаску Маэдзава (фото - Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作, Twitter)
30.01.2020, 16:32

Маэдзава – первый космический турист компании Илона Маска. Коммерческий полет вокруг Луны запланирован на 2023 год

Бизнесмен из Японии Юсаку Маэдзава отказался от идеи поиска спутницы для совместного полета к Луне. Об этом он написал в Twitter.

Миллиардер уведомил о решении телекомпанию AbemaTV, которая должна была снять шоу о кастинге и сообщил, что принял такое решение по личным причинам. Также он извинился за эгоистичное поведение перед почти 28 000 девушками, которые успели подать заявки на отбор.

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BBC News Русская служба сообщают, что Маэдзава сам полетит к Луне. Он недавно расстался с девушкой и публично заявлял, что чувствует себя одиноко и "предан мечте любить одну-единственную женщину всю жизнь".

  • 13 января Юсаку Маэдзава заявил, что будет искать девушку для отношений и совместного полета к Луне. Требований было немного: претендентки должны были быть старше 20 лет, не состоять в отношениях, иметь чувство юмора и быть готовыми полететь в космос.

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