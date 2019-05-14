NASA: Луна медленно уменьшается, очень медленно - видео

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Ученые утверждают, что за последние несколько сотен миллионов лет Луна стала меньше на 50 метров

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Луна постепенно сжимается, и это может вызывать лунные землетрясения. Об этом сообщают в Аэрокосмическом управлении США. 

Спутник Земли ужимается по мере того, как охлаждается его внутренняя часть. За последние несколько сотен миллионов лет Луна стала меньше на 50 метров.

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Поверхность Луны относительно хрупкая, поэтому при сжатии образуются "разрывные толчки", когда один участок коры поднимается над другим. 

"Наш анализ дает первое свидетельство того, что эти разломы все еще активны и, вероятно, вызывают лунотрясения, поскольку Луна продолжает охлаждаться и сжиматься", - утверждают ученые. 

В NASA сообщают, что Луна - не единственное космическое тело, которое со временем "усыхает". На Меркурии разрывные толчки гораздо сильнее, чем на Луне, из-за чего он тоже сжимается. 

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Теги: Луна, nasa, космос, лунотрясение, наука
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