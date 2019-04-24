Модуль InSight впервые записал звук землетрясения на Марсе: аудио

Фото: пресс-служба NASA

Сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), которым вооружен марсианский посадочный модуль InSight Аэрокосмического управления США, впервые "услышал" землетрясение на Красной планете. Аудиозапись того, что записал прибор, размещена на сайте NASA.

"Зарегистрирован слабый, но отчетливый сейсмосигнал, похожий на те, которые отмечались на Луне во время миссий Apollo (1969-1977)", - пишет Французский центр космических исследований.

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Аудио записано 6 апреля 2019 года на 128 сол (местные сутки) миссии. На записи можно услышать три различных типа звуков: шум ветра, само сейсмическое событие и звук от манипулятора InSight с фотокамерой.

Аудио ускорено в 60 раз, потому что такие вибрации коры Марса не слышны человеческому уху.

Этот датчик первым был размещен на Марсе после посадки InSight осенью 2018 года. Ранее подобных приборов на других планетах не устанавливали.

Как и Луна, Марс не имеет тектонической активности: его сейсмоактивность происходит от минимальных сжатий "внутренностей" при охлаждении: этот процесс продолжается с момента образования планеты около 4,5 млрд лет назад.

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