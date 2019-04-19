На Титане в системе Сатурна обнаружены необычные глубокие озера

Во время финального сближения с крупнейшим спутником Сатурна в 2017 году зонд Cassini обнаружил, что небольшие жидкие озера в северном полушарии Титана на удивление очень глубокие. Они зачастую располагаются на нагорьях и заполнены жидкими углеводородами, пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США со ссылкой на исследование в журнале Nature Astronomу.

Это первое подтверждение того, что глубина некоторых озер на Титане достигает 100 м и более. Оно также дает основания предполагать их химический состав.

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Результаты радарного сканирования поверхности спутника Сатурна позволяют ученым просчитывать механизмы выпадения осадков из жидкого метана и их просачивания в поверхность Титана. Они во многом напоминают земной гидрологический цикл, только вместо воды там - жидкие метан/этан.

"На Земле мы привыкли думать об этих углеводородах, как о газах, если только они не находятся под сильнейшим давлением. Но Титан настолько холодный, что они ведут себя там как жидкости: как бензин при комнатной температуре на нашей планете", - пояснили в NASA.

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Ранее данные Cassini позволили измерить параметры Онтарио Лакус - единственного крупного озера в южном полушарии Титана. Там была обнаружена примерно равная смесь метана и этана.

"Каждый раз, когда мы делаем открытие на Титане, он становится все более загадочным", - сказал ведущий автор исследования Марко Мастроджиузеппе из Калифорнийского технологического института.

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По его словам, гидрология на одной стороне северного полушария совершенно отлична от гидрологии в другом регионе спутника. "Это как если бы в Северной Америке условия для жидкости были совершенно другими, чем в Азии", - пояснили ученые.

Тот факт, что эти озера небольшие - всего десятки километров в поперечнике, но очень глубокие, говорит ученым, что они, вероятно, образовались, когда окружающие породы льда и твердых органических веществ химически растворились и разрушились. На Земле подобные водные озера известны как карстовые озера: вода растворяет известняк и заполняет пустоты.

Cassini прибыл в систему Сатурна в 2004 году и завершил свою миссию в 2017-м, когда ушел в густую атмосферу Сатурна. За время его работы картографировано около 1,6 млн кв. км жидких озер и морей на поверхности Титана.

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