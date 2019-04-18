NASA говорит о прорыве: обнаружена первая молекула во Вселенной

Ученые из аэрообсерватории SOFIA обнаружили первую молекулу, которая образовалась во Вселенной "вскоре" после Большого взрыва - ион гидрида гелия (HeH+). Спектры этого химического соединения найдены в планетарной туманности в созвездии Лебедя, пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Более 13 млрд лет назад Вселенная была чем-то вроде горячего супа из простейших одноатомных элементов. Образование первых молекул, по теории Большого взрыва, произошло примерно через 100 000 лет после точки отсчета.

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В это время температура Вселенной уже упала до 4000 градусов по Кельвину: появились атомы водорода, гелия и лития. Затем гелий объединился с присутствующим ионизованным водородом (H+) - образовались первые молекулы ионизованного гидрида гелия.

До появления звезд с этого момента оставалось не менее 100 млн лет.

Каждая молекула испускает излучение с характерной частотой - это что-то вроде "отпечатка пальца", по которому ее можно идентифицировать.

"Отпечатки" HeH+ найдены в очень молодой, маленькой, но яркой на небе планетарной туманности NGC 7027 в нашей Галактике, которую по этой тебе изучают с 1970-х. Она расположена всего в 3000 световых лет от нас, а ее возраст оценивают не более чем в 600 лет.

Эта туманность - останки звезды, и в 2018-м там впервые за всю историю наблюдений нашли следы теллура.

Практически все модели астрофизиков предсказывали наличие HeH+ как в газообразных туманностях, "колыбелях звезд", так и в планетарных туманностях, оставшихся после взрывов сверхновых. Но до сих пор ученые не могли найти доказательство этим предположениям.

"Это открытие подтверждает ключевую часть нашего базового понимания ранних этапов образования Вселенной и того, как за миллиарды лет в ней образовались сложные химические соединения", - радуются в NASA.

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