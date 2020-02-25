Умерла Кэтрин Джонсон. Ее работа была в основе первых пилотируемых полетов NASA

На 102 году жизни умерла Кэтрин Джонсон - американский физик и математик, чьи расчеты по орбитальной механике за 35-летнюю карьеру в Аэрокосмическом управлении США были решающими для успеха первого и других пилотируемых полетов астронавтов на орбиту Земли и к Луне. Сообщение о ее смерти опубликовал директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Джонсон родилась летом 1918 года в семье учительницы и лесоруба, и с детства увлеклась математикой. После школы и вуза решила сделать карьеру математика-исследователя, хотя войти в эту отрасль во времена сегрегации и сильнейшего гендерного неравенства было сложно для афроамериканцев и женщин.

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В 1953-м пришла в Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (NACA, предшественник NASA) в отдел управления и навигации Мемориальной лаборатории воздухоплавания Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, где пять лет была на должности "человека-компьютера" в офисе "цветных вычислителей". Позднее их заменили ЭВМ.

Фото: пресс-служба NASA

С 1958 года и до пенсии в 1986-м Джонсон работала технологом в подразделении управления космическими аппаратами.

Она рассчитала траекторию полета первого американца в космосе Алана Шепарда, стартовое окно для его миссии "Меркурий" в 1961-м, сверяла данные компьютера по полету Гленна Джона, помогла вычислить траекторию "Аполлона-11" на Луну в 1969-м, проложила путь возвращения экипажа "Аполлона-13" на Землю, работала в программе Space Shuttle и над планами полета на Марс.

Фото: пресс-служба NASA

В 2016 году ее включили в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си, а на киноэкраны вышел фильм "Скрытые фигуры" о Джонсон и других темнокожих женщинах в NASA 1960-х, снятый по книге Марго Ли Шеттерли. Роль Кэтрин исполнила Тараджи Хенсон, а фильм получил три номинации на "Оскар".

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