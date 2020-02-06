На Землю вернулась мировая рекордсменка из NASA: фото и видео

Сегодня, 6 февраля в 11:12 утра по киевскому времени, в Казахстане успешно совершила посадку капсула корабля Союз с экипажем из трех человек, которые несколькими часами ранее улетели с Международной космической станции.

На Землю вернулись командир МКС Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), космонавт Александр Скворцов (Роскосмос), а также астронавт NASA Кристина Кох - мировая рекордсменка по длительности космического полета среди женщин. Она пробыла на орбите 328 суток.

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Пармитано и Скворцов были на борту кораблей и станции по 201 дню каждый.

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На орбите сейчас находятся Джессика Меир (NASA), Эндрю Морган (NASA) и Олег Скрипочка (Роскосмос, нынешний командир МКС).

Фото: NASA/Bill Ingalls

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