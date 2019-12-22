Внеплановая посадка корабля Starliner в пустыне США: трансляция

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Из-за программного сбоя на борту корабль сжег много топлива, пытаясь выйти на, как казалось системе, правильную орбиту. Сегодня его вернут на Землю.

Сегодня, 22 декабря примерно в 14:56 по киевскому времени, специалисты NASA и Boeing проведут досрочную посадку капсулы многоразового пилотируемого корабля Starliner CST-100, который из-за сбоя бортовых часов 20 декабря не вышел на расчетную орбиту, после чего было принято решение не стыковать его с Международной космической станцией.

Посадка запланирована на военном полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико на север от города Эль-Пасо.

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Возвращение на Землю обеспечит одноразовая абляционная теплозащита, парашютная система и надувные подушки на заключительном этапе.

Отсоединение капсулы от сервис-модуля перед спуском (нажмите, чтобы увеличить):

Иллюстрация: пресс-служба Boeing

В начале ноября 2019-го во время полетного теста системы аварийного спасения раскрылись два из трех парашютов, но корабль успешно сел и на них.

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Вчера глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам успешно посадить Starliner.

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Теги: nasa, космос, boeing, starliner
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