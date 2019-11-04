Спасение космического корабля Boeing при аварии: трансляция теста

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Во время испытания синхронно заработают четыре основных двигателя системы аварийного спасения: направлять капсулу им помогут дополнительные двигатели

Сегодня, 4 ноября в 16:00 по Киеву, Аэрокосмическое управление США вместе с компанией Boeing проведет в штате Нью-Мексико важный тест: проверит работу системы аварийного спасения (САС) экипажа космического корабля CST-100 Starliner в предстартовые мгновения, то есть "с земли".

Испытание проводится на стартовой площадке LC-32 полигона армии США White Sands Missile Range в 200 км на север от Эль-Пасо.

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На тест в беспилотном режиме отводится трехчасовое окно.

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Будут запущены четыре двигателя САС и двигатели системы ориентации. Работая сообща, они должны обеспечить отвод капсулы от стартовой площадки на 1600 м, после чего для ее мягкого спуска задействуют парашютнаую систему.

Выглядеть это будет примерно так (если не взорвется или еще чего не произойдет):

Чтобы САС прошла сертификацию, все этапы процедуры в самые критические мгновения должны быть соблюдены с точностью до миллисекунд. Во время теста также оценят возможности многих других компонентов, включая авионику, системы связи и реагирования.

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Теги: nasa, boeing, испытание, сас, starliner
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