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Маск пожелал конкурентам из Boeing успешно посадить Starliner

Маск пожелал конкурентам из Boeing успешно посадить Starliner - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)
21.12.2019, 12:01

Многоразовую капсулу корабля Starliner, который не вышел на плановую орбиту, планируют посадить на военном полигоне в штате Нью-Мексико уже завтра

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал инженерам NASA успешно вернуть на Землю космический корабль Starliner, который из-за сбоя бортовых часов не долетит до орбитальной станции. Об этом он бизнесмен написал в Twitter.

"Орбита - это сложно. С наилучшими пожеланиями по посадке и быстрому восстановлению (корабля) для следующей миссии", - написал Маск в том числе конкурентам из корпорации Boeing.

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SpaceX создала свой космический корабль Dragon для полетов на МКС - в грузовом и пилотируемом варианте.

  • 20 декабря 2019-го отправился в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing - без экипажа.
  • Из-за ошибки с бортовыми часами он не вышел на расчетную орбиту и на МКС не долетит.

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Илон Маск nasa космос boeing starliner
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