Маск пожелал конкурентам из Boeing успешно посадить Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал инженерам NASA успешно вернуть на Землю космический корабль Starliner, который из-за сбоя бортовых часов не долетит до орбитальной станции. Об этом он бизнесмен написал в Twitter.

"Орбита - это сложно. С наилучшими пожеланиями по посадке и быстрому восстановлению (корабля) для следующей миссии", - написал Маск в том числе конкурентам из корпорации Boeing.

SpaceX создала свой космический корабль Dragon для полетов на МКС - в грузовом и пилотируемом варианте.

Orbit is hard. Best wishes for landing & swift recovery to next mission.