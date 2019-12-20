Космический корабль Starliner не долетит до МКС: сбой "часов"

CST-100 Starliner (иллюстрация — пресс-служба Boeing Space)

Космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing в рамках дебютного полета не вышел на запланированную орбиту и не долетит до Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.

На борту произошел неправильный отсчет времени начала миссии: системы корабля отреагировали так, словно выход на орбиту уже стартовал. Из-за этой ошибки с часами произошел перерасход топлива: Starliner просто не сможет долететь до МКС.

Корабль, тем не менее, находится на устойчивой орбите, уточнили в NASA.

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По словам директора NASA Джеймса Брайденстайна, если бы на борту был экипаж, астронавты смогли бы взять управление на себя и сманеврировать так, чтобы все-таки состыковаться со станцией.