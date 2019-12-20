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Космический корабль Starliner не долетит до МКС: сбой "часов"

Космический корабль Starliner не долетит до МКС: сбой "часов" - Фото
CST-100 Starliner (иллюстрация — пресс-служба Boeing Space)
20.12.2019, 16:56

Причина - ошибка в системе отсчета времени и, как следствие, перерасход топлива

Космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing в рамках дебютного полета не вышел на запланированную орбиту и не долетит до Международной космической станции. Об этом сообщает NASA.

На борту произошел неправильный отсчет времени начала миссии: системы корабля отреагировали так, словно выход на орбиту уже стартовал. Из-за этой ошибки с часами произошел перерасход топлива: Starliner просто не сможет долететь до МКС.

Корабль, тем не менее, находится на устойчивой орбите, уточнили в NASA.

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По словам директора NASA Джеймса Брайденстайна, если бы на борту был экипаж, астронавты смогли бы взять управление на себя и сманеврировать так, чтобы все-таки состыковаться со станцией.

  • 20 декабря в 13:36 по Киеву с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде отправился в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing. Первая тест-миссия запланирована без экипажа, но с манекеном "клепальщицы Роузи" и 270 кг грузов.
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