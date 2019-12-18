Европа запустила CHEOPS: из космоса будут искать "другую Землю"

Сегодня, 18 декабря, на промежуточную орбиту был успешно выведен космический телескоп Европейского космического агентства CHEOPS для поиска и изучения транзитным методом экзопланет около ближайших к Солнечной системе звезд.

Аппарат весом 280 кг (с топливом) и габаритами 1,5 метра между максимально удаленными точками вывели на орбиту с космодрома Куру в Южной Америке при помощи российской ракеты Союз-СТ-А.

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CHaracterising ExOPlanets Satellite относится к миссиям S-класса, то есть это – относительно недорогой малый научный аппарат. Стоимость проекта не выше 50 млн евро. Основной инструмент "Хеопса" – зеркало 32 см. Волновой диапазон инструмента – 400-1100 нм.

Зонд будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой около 700 км, откуда станет передавать до 1,2 Гбит информации в день. Подробнее о CHEOPS можно почитать здесь.

Видео: ESA, перевод – Наука та Всесвіт