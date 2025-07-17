Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы – Мерц
В ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойное оружие, в том числе благодаря кооперации с Германией, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, которую транслировал телеканал Sky News.
"Мы очень подробно обсудили военную поддержку Украины, конечно, не только противовоздушную оборону, но и возможности для Украины использовать системы глубокого удара для лучшей защиты", – рассказал Мерц.
По его словам, Украина "очень скоро" получит дополнительное дальнобойное оружие, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству с Германией.
Канцлер отказался озвучить детали, но отметил, что в течение следующих недель и месяцев Украина "будет иметь гораздо лучшую позицию" и получит это оружие.
В то же время политик не ответил насчет передачи дальнобойных ракет Taurus Украине.
- В начале июля в статье для LIGA.net аналитик Бадрак и первый вице-президент НАН Горбулин сообщили, что помимо украинских дальнобойных ракет-дронов и беспилотников Германия профинансирует разработку и серийное производство крылатых ракет дальностью до 2500 километров.
- 15 июля глава немецкого Минобороны сообщил, что ФРГ и Штаты примут решение об отправке двух систем Patriot в Украину в течение нескольких дней или недель. В каждую систему входят шесть пусковых установок, а также радары и системы управления.
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