Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы – Мерц

Канцлер Германии заявил, что Украина "будет иметь гораздо лучшую позицию"

Фридрих Мерц (Фото: JAIMI JOY / EPA)

В ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойное оружие, в том числе благодаря кооперации с Германией, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, которую транслировал телеканал Sky News.

"Мы очень подробно обсудили военную поддержку Украины, конечно, не только противовоздушную оборону, но и возможности для Украины использовать системы глубокого удара для лучшей защиты", – рассказал Мерц.

По его словам, Украина "очень скоро" получит дополнительное дальнобойное оружие, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству с Германией.

Канцлер отказался озвучить детали, но отметил, что в течение следующих недель и месяцев Украина "будет иметь гораздо лучшую позицию" и получит это оружие.

В то же время политик не ответил насчет передачи дальнобойных ракет Taurus Украине.