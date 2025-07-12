Германия профинансирует дальнобойные системы для Украины – первые поставки будут в июле

Кристиан Фройдинг (Фото: Bundeswehr)

Германия профинансирует закупку ракет большой дальности для Украины. Первые поставки будут до конца июля 2025 года, сказал на канале ZDF генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Ситуационный центр по вопросам Украины при Федеральном министерстве обороны Германии.

По его словам, ситуация в Украине сейчас "безусловно напряженная в военном отношении".

"Нам нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты. Германия готова предоставить такие системы", – сказал он.

По словам генерала, первые системы дальнобойного вооружения планируется поставить уже в конце июля – это соглашение между Минобороны и украинской промышленностью, которое Германия инициировала и профинансировала в конце мая.

Речь идет о "трехзначных цифрах", отметил Фройдинг. По его словам, эти поставки значительно усилят украинскую противовоздушную оборону и возможности страны в ближайшие недели и месяцы.