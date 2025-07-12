Германия профинансирует дальнобойные системы для Украины – первые поставки будут в июле
Германия профинансирует закупку ракет большой дальности для Украины. Первые поставки будут до конца июля 2025 года, сказал на канале ZDF генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Ситуационный центр по вопросам Украины при Федеральном министерстве обороны Германии.
По его словам, ситуация в Украине сейчас "безусловно напряженная в военном отношении".
"Нам нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты. Германия готова предоставить такие системы", – сказал он.
По словам генерала, первые системы дальнобойного вооружения планируется поставить уже в конце июля – это соглашение между Минобороны и украинской промышленностью, которое Германия инициировала и профинансировала в конце мая.
Речь идет о "трехзначных цифрах", отметил Фройдинг. По его словам, эти поставки значительно усилят украинскую противовоздушную оборону и возможности страны в ближайшие недели и месяцы.
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