Трамп анонсировал важное заявление по России и заявил, что НАТО оплатит помощь Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил с НАТО соглашение о поставках американского оружия в Украину через альянс. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу NBC 10 июля.
По словам Трампа, НАТО оплатит "на 100%" стоимость предоставленного вооружения. Это соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.
"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на все сто процентов. Мы будем отправлять НАТО комплексы Patriot, а НАТО будет их распределять", – сказал он.
Также Трамп анонсировал, что в понедельник сделает "важное заявление" по России, но не стал вдаваться в подробности.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. В понедельник будет сделано важное заявление по России", – сказал он.
Вечером 10 июля генсек НАТО Марк Рютте пообщался с Трампом и сообщил, что начал тесно работать с членами Альянса над предоставлением Украине необходимой помощи.
- Зеленский заявил, что Украина планирует купить оружие у союзников, в частности, системы Patriot. Их могут профинансировать Германия, Норвегия и ряд других стран.
- Госсекретарь США Рубио сообщал, что США планируют убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot. Системы есть у некоторых стран, но они не хотят их передавать.
- По информации Reuters, Трамп впервые может использовать полномочия президента для оказания военной помощи Украине на сумму около $300 млн. Среди прочего речь может идти о ракетах для Patriot.