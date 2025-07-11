Трамп анонсировал важное заявление по России и заявил, что НАТО оплатит помощь Киеву

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил с НАТО соглашение о поставках американского оружия в Украину через альянс. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу NBC 10 июля.

По словам Трампа, НАТО оплатит "на 100%" стоимость предоставленного вооружения. Это соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на все сто процентов. Мы будем отправлять НАТО комплексы Patriot, а НАТО будет их распределять", – сказал он.

Также Трамп анонсировал, что в понедельник сделает "важное заявление" по России, но не стал вдаваться в подробности.

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. В понедельник будет сделано важное заявление по России", – сказал он.

Вечером 10 июля генсек НАТО Марк Рютте пообщался с Трампом и сообщил, что начал тесно работать с членами Альянса над предоставлением Украине необходимой помощи.