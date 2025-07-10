Рубио пообщался с Трампом: Работаю с членами НАТО, чтобы оказать помощь Украине

Марк Рютте (Фото: x.com/SecGenNATO)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рубио пообщался с президентом США Дональдом Трампом вечером 10 июля. Сейчас идет работа с союзниками по оказанию помощи Украине, сообщил он в соцсети.

Он отметил, что призвал мировых лидеров предоставить Украине больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны на фоне массированных атак России по гражданскому населению.

"Я только что говорил с президентом Трампом и сейчас тесно работаю с членами Альянса над предоставлением Украине необходимой помощи", – отметил он.

Генсек подчеркнул, что действия России вызывают ужас у союзников.