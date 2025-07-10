В Украину уже едут высокоточные ракеты GMLRS и 155-мм снаряды по указанию Трампа – AP
Администрация президента США Дональд Трамп возобновила поставку части вооружения в Украину через неделю после того, как Пентагон распорядился приостановить помощь. Известно по меньшей мере о двух видах вооружения, находящихся уже в пути. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников.
По данным источников агентства, в Украину направляются 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты GMLRS.
Как отмечает AP, точно неизвестно, когда именно начались перевозки оружия.
155-мм артиллерийские снаряды стали одними из самых распространенных боеприпасов в российско-украинской войне. Они используются в гаубичных системах.
Огонь из гаубиц может поражать цели на расстоянии до 24-32 километров, в зависимости от типа снаряда и системы стрельбы, что делает их очень ценными для наземных войск для уничтожения вражеских целей с безопасного расстояния.
США предоставили Украине более 3 миллионов 155-мм боеприпасов со времени вторжения России в феврале 2022 года.
Агентство подчеркивает, что неясно, будет ли продолжаться пауза в поставках ракет Patriot, поставки которых также были приостановлены.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов. Они не были поставлены в Украину из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- 5 июля агентство Рейтер сообщило, что после телефонного разговора президентов Украины и США Зеленского и Трампа появился оптимизм в возобновлении поставок ракет для систем Patriot.