В Украину уже едут высокоточные ракеты GMLRS и 155-мм снаряды по указанию Трампа – AP

В перечне не указан весь список вооружений, поставки которых были приостановлены

155-мм снаряды (иллюстративное фото: PGZ)

Администрация президента США Дональд Трамп возобновила поставку части вооружения в Украину через неделю после того, как Пентагон распорядился приостановить помощь. Известно по меньшей мере о двух видах вооружения, находящихся уже в пути. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По данным источников агентства, в Украину направляются 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты GMLRS.

Как отмечает AP, точно неизвестно, когда именно начались перевозки оружия.

155-мм артиллерийские снаряды стали одними из самых распространенных боеприпасов в российско-украинской войне. Они используются в гаубичных системах.

Огонь из гаубиц может поражать цели на расстоянии до 24-32 километров, в зависимости от типа снаряда и системы стрельбы, что делает их очень ценными для наземных войск для уничтожения вражеских целей с безопасного расстояния.

США предоставили Украине более 3 миллионов 155-мм боеприпасов со времени вторжения России в феврале 2022 года.

Агентство подчеркивает, что неясно, будет ли продолжаться пауза в поставках ракет Patriot, поставки которых также были приостановлены.