FT: Часть военной помощи от США была остановлена на пути в Украину

В Пентагоне намерены "изучить и адаптировать" свой подход к военной помощи Украине

Военная помощь США Украине (Иллюстративное фото: defense.gov)

США приняли решение о приостановке поставок оружия в Украину еще в начале июня, но оно вступило в силу только сейчас – 2 июля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

По его словам, некоторые поставки военной помощи уже направлялись в Украину, когда их остановили.

По словам официальных лиц, речь идет о приостановке поставок десятков ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, десятков переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для систем NASAMS и истребителей F-16.

Также пострадали поставки противотанковых систем, в частности гранатометов AT4 и около 250 снарядов GMLRS. Но официально эта информация не подтверждена Пентагоном.

Как отмечает FT, наиболее "драматичной" является остановка поставок ракет к ЗРК Patriot – они единственные на сегодня, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

В Пентагоне по-прежнему предлагают варианты военной помощи Украине, но намерены "изучить и адаптировать свой подход", сказал заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби. Он также отклонил критику этого шага и назвал ее попыткой "изобразить разделение в Пентагоне, которого нет".