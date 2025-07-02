FT: Часть военной помощи от США была остановлена на пути в Украину
США приняли решение о приостановке поставок оружия в Украину еще в начале июня, но оно вступило в силу только сейчас – 2 июля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.
По его словам, некоторые поставки военной помощи уже направлялись в Украину, когда их остановили.
По словам официальных лиц, речь идет о приостановке поставок десятков ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, десятков переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для систем NASAMS и истребителей F-16.
Также пострадали поставки противотанковых систем, в частности гранатометов AT4 и около 250 снарядов GMLRS. Но официально эта информация не подтверждена Пентагоном.
Как отмечает FT, наиболее "драматичной" является остановка поставок ракет к ЗРК Patriot – они единственные на сегодня, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.
В Пентагоне по-прежнему предлагают варианты военной помощи Украине, но намерены "изучить и адаптировать свой подход", сказал заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби. Он также отклонил критику этого шага и назвал ее попыткой "изобразить разделение в Пентагоне, которого нет".
- Ранее президент США Дональд Трамп уже приостанавливал военную помощь Украине – после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.
- 11 марта после переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что США возобновят обмен разведданными с Украиной и помощь в сфере безопасности.
- 10 июня Хегсет заявил, что финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США.
- 2 июля ряд западных медиа сообщил о том, что США приостанавливают военную помощь, а после в Белом доме это фактически подтвердили. Минобороны проверяет эту информацию, а МИД вызвал временного посла США для обсуждения помощи.