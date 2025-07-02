МИД пригласил временного посла США на встречу для обсуждения военной помощи
В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный по делах США Джон Хинкель для обсуждения поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщили в МИД.
Ключевые темы разговора – военная помощь со стороны США и оборонное сотрудничество на фоне эскалации со стороны России.
Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца поблагодарила США за поддержку с начала полномасштабного вторжения и подчеркнула, что крайне важно продолжать поставки ранее выделенных оборонных пакетов. Акцент следует сделать на укреплении противовоздушной обороны.
"Любая задержка или промедление в поддержке оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", – подчеркнули в министерстве.
Беца напомнила представителю США, что Россия не только отвергает безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор, убийства мирных жителей и наносить удары на поле боя.
"Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о немедленном прекращении убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление оборонного потенциала Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора", – отметили в МИД.
Стороны также обсудили консультации по вопросам оборонных поставок, которые в настоящее время ведутся на всех уровнях, и дальнейшие контакты для поиска взаимовыгодных решений по усилению обороноспособности Украины и усилению давления на Россию для продвижения мирных усилий.
- 2 июля появилась информация о том, что США приостановили поставку Украине некоторых ракет ПВО и боеприпасов. В Белом доме это фактически подтвердили. Причина такого решения – опасения, что запасы США стали слишком малы.