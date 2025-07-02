МИД пригласил временного посла США на встречу для обсуждения военной помощи

В МИД отметили, что оборонные поставки из США продолжаются на всех уровнях

Марьяна Беца и Джон Хинкель (Фото: МИД)

В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный по делах США Джон Хинкель для обсуждения поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщили в МИД.

Ключевые темы разговора – военная помощь со стороны США и оборонное сотрудничество на фоне эскалации со стороны России.