МЗС запросило на розмову тимчасового посла США, щоб обговорити військову допомогу

У МЗС зазначили, що оборонні постачання від США наразі тривають на всіх рівнях

Мар'яна Беца та Джон Гінкель (Фото: МЗС)

До Міністерства закордонних справ запросили тимчасового повіреного у справах США Джона Гінкеля для обговорення підтримки України в протидії російській агресії. Про це повідомили в МЗС.

Ключові теми розмови – військова допомога від США та оборонна співпраця на тлі ескалації з боку Росії.

Заступниця голови МЗС Мар’яна Беца подякувала за підтримку США з початку повномасштабного вторгнення та підкреслила, що критично важливо й надалі продовжувати постачання виділених раніше оборонних пакетів. Акцент слід зробити на зміцненні протиповітряної оборони.

"Будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", – підкреслили у міністерстві.

Беца нагадала представнику США, що Росія не тільки відкидає безумовне припинення вогню, а й продовжує посилювати повітряний терор, вбивства цивільних та атаки на полі бою.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", – зазначили в МЗС.

Також сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які наразі тривають на всіх рівнях, та подальші контакти для пошуку взаємовигідних рішень щодо посилення обороноздатності України та збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль.