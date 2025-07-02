США поставили на паузу постачання Україні деяких ракет ППО і боєприпасів

Піт Гегсет (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Про це, посилаючись на обізнаних із питанням неназваних співрозмовників, повідомили NBC News, Politico, Associated Press та інші медіа. Білий дім згодом фактично підтвердив це.

Двоє представників Пентагону і двоє представників Конгресу США повідомили NBC, що наказ призупинити відправлення партії ракет і боєприпасів віддав міністр оборони Піт Гегсет.

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Він дав вказівку про відтермінування через кілька тижнів після свого наказу переглянути американські арсенали боєприпасів, які вичерпалися після років військової допомоги Україні, і майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

Боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення оцінки, заявили два представники Пентагону та два представники Конгресу, а якщо боєприпасів бракуватиме або вони будуть потрібні в інших частинах світу, їх можуть затримувати ще довше.

Серед затриманої зброї – десятки перехоплювачів Patriot, тисячі 155-мм фугасних снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire (їх Україна запускає з винищувачів F-16), понад 250 високоточних ракетних систем GMLRS та десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет класу "повітря-повітря" AIM та гранатометів, повідомили два представники оборонного відомства, два представники Конгресу та два співрозмовники, обізнані з рішенням.

За словами співрозмовників Politico, початкове рішення про призупинення надання частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації 46-го президента Штатів Джо Байдена, було ухвалено на початку червня, але воно набуває чинності лише зараз, оскільки Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних і дронових атак.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Це рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після оцінки Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною – просто запитайте Іран".