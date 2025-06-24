Без Штатів в Україні буде дефіцит найбільш смертоносної зброї – полковник США у відставці
США забезпечували Україні понад 20% її зброї та техніки на понад $66,5 млрд, тому Європі та Україні буде важко замістити цю прогалину, коли Америка незабаром відійде від військової допомоги Києву. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net сказав полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.
Він наголосив, що частина найбільш смертоносних зразків зброї в арсеналі України – зі США.
"Європейці не зможуть надати зброю, яка буде такою само убивчою чи точною, як американська", – переконаний він.
Можливо, європейці куплять зброю у США для України, але правила купівлі вимагають від Америки затвердити перепродажі чи пожертву іншій країні. Тому буде простіше, якщо європейці продадуть чи нададуть свою зброю, вважає Лейтон.
З огляду на кількість грошей, Європа може пройти довгий шлях, щоб замістити допомогу, яка досі йшла зі США. Буде певний дефіцит багатьох зразків, прогнозує американський полковник у відставці.
"Вплив відчуватиметься з ракетами до ППО Patriot та систем HIMARS. Крім того, може бути брак запчастин для багатьох систем зброї, включно з F-16", – зазначив Лейтон.
Також, на його думку, можуть бути проблеми у розвідці та комунікаціях, які значною мірою надавали США і які були ключовим фактором українських військових операцій.
Здатність України до інновацій буде одним зі способів подолати це погане стратегічне рішення президента США Дональда Трампа, резюмував Лейтон.
У травні Держдеп схвалив продаж Україні послуг з підготовки та обслуговування літаків F-16, а також супутнього обладнання на загальну суму приблизно $310,5 млн.
У червні президент Зеленський повідомляв, що на саміті G7 українська делегація передала адміністрації президента США Трампа перелік на "дуже велику суму" з озброєнням, яке Київ хоче придбати у Вашингтона у межах наступного пакета.