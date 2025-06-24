Без Штатів в Україні буде дефіцит найбільш смертоносної зброї – полковник США у відставці

Україна зіткнеться з дефіцитом певних зразків озброєння, адже навіть якщо Європа купуватиме у Штатів для ЗСУ, треба буде дозвіл Вашингтона

HIMARS в Херсонській області, 5 листопада 2022-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

США забезпечували Україні понад 20% її зброї та техніки на понад $66,5 млрд, тому Європі та Україні буде важко замістити цю прогалину, коли Америка незабаром відійде від військової допомоги Києву. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net сказав полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.

Він наголосив, що частина найбільш смертоносних зразків зброї в арсеналі України – зі США.

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"Європейці не зможуть надати зброю, яка буде такою само убивчою чи точною, як американська", – переконаний він.

Можливо, європейці куплять зброю у США для України, але правила купівлі вимагають від Америки затвердити перепродажі чи пожертву іншій країні. Тому буде простіше, якщо європейці продадуть чи нададуть свою зброю, вважає Лейтон.

З огляду на кількість грошей, Європа може пройти довгий шлях, щоб замістити допомогу, яка досі йшла зі США. Буде певний дефіцит багатьох зразків, прогнозує американський полковник у відставці.

"Вплив відчуватиметься з ракетами до ППО Patriot та систем HIMARS. Крім того, може бути брак запчастин для багатьох систем зброї, включно з F-16", – зазначив Лейтон.

Також, на його думку, можуть бути проблеми у розвідці та комунікаціях, які значною мірою надавали США і які були ключовим фактором українських військових операцій.

Здатність України до інновацій буде одним зі способів подолати це погане стратегічне рішення президента США Дональда Трампа, резюмував Лейтон.