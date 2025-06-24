Без Штатов в Украине будет дефицит смертоносного оружия – полковник США в отставке

Украина столкнется с дефицитом вооружения, потому что даже если Европа будет покупать у Штатов для ВСУ, нужно будет разрешение Вашингтона

HIMARS в Херсонской области, 5 ноября 2022-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

США обеспечивали Украине более 20% ее оружия и техники более чем на $66,5 млрд, поэтому Европе и Украине будет трудно заместить этот пробел, когда Америка вскоре отойдет от военной помощи Киеву. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net сказал полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.

Он подчеркнул, что часть наиболее смертоносных образцов оружия в арсенале Украины – из США.

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"Европейцы не смогут предоставить оружие, которое будет таким же убийственным или точным, как американское", – убежден он.

Возможно, европейцы купят оружие у США для Украины, но правила покупки требуют от Америки утвердить перепродажу или пожертвование другой стране. Поэтому будет проще, если европейцы продадут или предоставят свое оружие, считает Лейтон.

Учитывая количество денег, Европа может пройти долгий путь, чтобы заместить помощь, которая до сих пор шла из США. Будет определенный дефицит многих образцов, прогнозирует полковник в отставке.

"Влияние будет ощущаться с ракетами к ПВО Patriot и системам HIMARS. Кроме того, может быть нехватка запчастей для многих систем оружия, включая F-16", – отметил Лейтон.

Также, по его мнению, могут быть проблемы в разведке и коммуникациях, которые в значительной степени предоставляли США и являлись ключевым фактором украинских военных операций.

Способность Украины к инновациям будет одним из способов преодолеть это плохое стратегическое решение президента США Дональда Трампа, резюмировал Лейтон.