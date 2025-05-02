Госдеп разрешил Украине купить обучение и поддержку F-16
Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по подготовке и обслуживанию самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на общую сумму около $310,5 млн. Об этом сообщило Агенство военного сотрудничества Министерства обороны США.
Ведомство предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.
"Правительство Украины просит закупить оборудование и услуги для поддержки своих самолетов F-16", - написало Агенство.
Речь идет о закупке следующих товаров и услуг:
→ модификация и модернизация самолетов;
→ обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;
→ запчасти, расходные материалы и комплектующие;
→ наземное оборудование для обслуживания;
→ поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;
→ секретные и несекретные публикации и техническая документация;
→ исследования и обзоры;
→ инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
→ другие связанные с этим элементы материально-технической и программной поддержки.
Общая стоимость оценивается в $310,5 млн, но ожидается, что фактическая стоимость будет ниже, в зависимости от "окончательных потребностей, бюджетных полномочий и подписанных договоров купли-продажи, если таковые будут заключены".
Основными подрядчиками выступают американские компании, в частности Lockheed Martin Aeronautics и местная "дочка" британской корпорации BAE Systems
Реализация этой продажи не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков.
Новость дополняется...