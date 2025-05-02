Госдеп разрешил Украине купить обучение и поддержку F-16

F-16 Воздушных сил ВСУ (Иллюстративный фото: Telegram Владимира Зеленского)

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по подготовке и обслуживанию самолетов F-16, а также сопутствующего оборудования на общую сумму около $310,5 млн. Об этом сообщило Агенство военного сотрудничества Министерства обороны США.

Ведомство предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

"Правительство Украины просит закупить оборудование и услуги для поддержки своих самолетов F-16", - написало Агенство.

Речь идет о закупке следующих товаров и услуг:

→ модификация и модернизация самолетов;

→ обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;

→ запчасти, расходные материалы и комплектующие;

→ наземное оборудование для обслуживания;

→ поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;

→ секретные и несекретные публикации и техническая документация;

→ исследования и обзоры;

→ инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

→ другие связанные с этим элементы материально-технической и программной поддержки.

Общая стоимость оценивается в $310,5 млн, но ожидается, что фактическая стоимость будет ниже, в зависимости от "окончательных потребностей, бюджетных полномочий и подписанных договоров купли-продажи, если таковые будут заключены".

Основными подрядчиками выступают американские компании, в частности Lockheed Martin Aeronautics и местная "дочка" британской корпорации BAE Systems

Реализация этой продажи не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков.

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