Топ-генерал США заявил, что к развертыванию в Украине готовится больше F-16

Кристофер Каволи отметил, что истребители в Украине "активны", они "действуют и летают каждый день"

Кристофер Каволи (Фото: Olivier Matthys/EPA)

К развертыванию в Украине готовятся очередные истребители F-16. Об этом во время слушаний в комитете Сената США заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Каволи сказал, что у Украины уже есть "несколько" F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены "несколько" украинских пилотов.

"Есть больше F-16, готовых к развертыванию там. Есть больше пилотов", – сказал генерал, добавив, что конкретные цифры сможет предоставить на закрытом заседании.

Каволи подчеркнул, что истребители в Украине "активны", они "действуют и летают каждый день".

В то же время главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе констатировал, что F-16 проявили себя в отражении ракетных атак, а также нанесли успешные удары на востоке.

"Однако ни один из F-16 не был из США. В основном они были из стран Северной Европы – Нидерландов, Дании", – подчеркнул Каволи.

6 февраля 2025 года сообщалось, что кроме первых Mirage Украина получила новые F-16 от Нидерландов.

6 марта стало известно, что Бельгия перенесла начало поставок истребителей F-16 Украине на 2026 год.

19 марта Зеленский заявил, что ВСУ получили новую партию истребителей F-16.